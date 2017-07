Vatikánsky kardinál Pell sa postavil pred súd pre sexuálne obvinenia

Kardinál George Pell, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 26. júla (TASR) - Kardinál George Pell, najvyššie postavený predstaviteľ Vatikánu obvinený z trestných činov sexuálneho zneužívania, sa dnes prvýkrát postavil pred súd v Melbourne vo svojej rodnej Austrálii a odmietol vinu. Dnešné pojednávanie bolo začiatkom historického procesu, ktorý bude podľa očakávania zdĺhavý.Tento škandál ohromil Vatikán a takisto hrozí, že poškvrní imidž pápeža Františka ako bojovníka proti sexuálne násilným duchovným.Podľa tlačovej agentúry AP je Pell obvinený so sexuálneho zneužívania mnohých ľudí, čoho sa údajne dopustil pred rokmi vo svojom rodnom austrálskom štáte Viktória.Pellov právnik Robert Richter dnes vyhlásil v zaplnenej súdnej sieni:Samotný Pell už skôr uviedol, že sa teší na dnešný deň na súde, kde bude bojovať protiobvineniam.Krátke pojednávanie na súde v Melbourne trvalo iba okolo päť minút. Sudca Duncan Reynolds stanovil nasledujúce pojednávanie v prípade na 6. októbra.Keď Pell (76) so svojím tímom právnikov a pod ochranou polície vchádzal do budovy súdu a neskôr z nej odchádzal, obkľúčili ho médiá, ale s novinármi neprehovoril.Kardinál dostal vo Vatikáne voľno, aby mohol byť prítomný na procese.Pell je najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi obvineným zo sexuálneho zneužívania. Pred súdom naňho čakalo niekoľko jeho podporovateľov a približne desať protestujúcich, ktorí v rukách držali pútače s nápismi. Na jednom bol text:Austrálčan bol jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho minister financií a bol Františkom poverený urobiť finančnú reformu vo Vatikáne. Pápež sa zatiaľ k Pellovej kauze nevyjadruje - povedal len, že nechá pracovať austrálsku justíciu a bude čakať na výsledok.Plné znenie obvinení proti Pellovi má byť ešte len zverejnené. Austrálska polícia však minulý mesiac obvinila Pella zsexuálnych trestných činov a uviedla, že žalobcov je veľa.