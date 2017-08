Vatikánsky sekretár rokoval s Lavrovom, žiadal pomoc pre Venezuelu

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. augusta (TASR) - Štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin pokračoval v utorok v štvordňovej oficiálnej návšteve Ruska, kde viedol rozhovory o vplyve medzicirkevných vzťahov na svetové krízy, informovala agentúra AP.Parolin, ktorý vo Svätej stolici zastáva druhú najvplyvnejšiu pozíciu, rokoval dnes so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom a hlavou ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Kirillom. Pre 62-ročného kardinála je to prvá návšteva Ruskej federácie.Sekretár sa v Rusku stretne aj s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom.Lavrov priblížil, že s Parolinom hovorili o konfliktoch v Sýrii, Iraku, Jemene a Líbyi, dotkli sa tiež krízy na Ukrajine. Parolin zároveň vyzval Moskvu, aby dopomohla k zmierneniu súčasného napätia vo Venezuele.Kirill ocenil vzťahy ruskej pravoslávnej cirkvi s Vatikánom. Zdôraznil, že obe cirkvi majú na rôzne medzinárodné záležitostí rovnaký názor. Parolin vyjadril nádej, že táto návšteva pomôže prehĺbiť vzájomné vzťahy.Domnieva sa tiež, že jeho cesta pomôže položiť základy aj pre eventuálnu návštevu pápeža Františka v Ruskej federácii. V moderných dobách totiž do tejto krajiny nezavítala ešte žiadna hlava katolíckej cirkvi.Patriarcha Kirill a pápež František sa vo februári 2016 stretli v Havane. Išlo vôbec o prvú udalosť svojho druhu od rozdelenia týchto vetví kresťanstva.