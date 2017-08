Vavro Šrobár mal zásluhy aj na rozvoji verejného zdravotníctva

Lekár, pedagóg a politik Vavro Šrobár. Foto: TASR/Ladislav Roller Foto: TASR/Ladislav Roller

Banská Bystrica 9. augusta (TASR) – Politik, národovec a prvý minister verejného zdravotníctva a telesnej výchovy Československej republiky Vavro Šrobár, ktorého 150. výročie narodenia sme si dnes pripomenuli, sa zaslúžil o rozvoj zdravotnej výchovy.pripomenul prelomové momenty konštituovania verejného zdravotníctva Cyril Klement, regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.Šrobár bol tesne spätý aj s mestom pod Urpínom. V rokoch 1883 – 1886 tam študoval na gymnáziu. Je spoluautorom dokumentu, ktorým 30.8.1944 v Slobodnom slovenskom vysielači ohlásili Slovenské národné povstanie.Ako Klement priblížil, v októbri 1920 prišiel do Prahy za ministrom zdravotníctva Procházkom reprezentant Rockefellerovej nadácie Frederick C. Russel. V tom čase bol už Šrobár ministrom s plnou mocou pre Slovensko. Procházka vtedy navrhol veľký centrálny zdravotný ústav s preventívnym zameraním, ktorý korešpondoval s Russelovým plánom o vybudovaní "ústavu verejného zdravotníctva" v Československu. Mal byť zložený z 11 oddelení, ktoré by vyrábali séra a očkovacie látky, vrátane prostriedkov na liečenie besnoty, robili bakteriologickú diagnostiku či výskum a zaisťovali ďalšie vzdelávanie v štátnej zdravotnej správe.