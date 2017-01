Väzeň v Belgicku našiel v cele návod na výrobu bomby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. januára (TASR) – Väzeň v jednej z bruselských väzníc našiel v cele návod na výrobu bomby. Tvrdí, že nebol adresátom tohto návodu a informoval o ňom svojho advokáta.Napísal to dnes flámsky denník Het Laatste Nieuws, pričom upozornil, že počet podobných prípadov v belgických väzniciach stúpa.V decembri našiel návod na výrobu bomby mladý odsúdenec v cele bruselskej väznice Saint-Gilles. Prekvapilo ho to, a tak upovedomil svojho advokáta, ktorý upozornil políciu. Tá celú záležitosť momentálne vyšetruje.Podľa doterajších informácii bol návod adresovaný inému väzňovi a omylom sa dostal do nesprávnej cely. Informoval o tom belgický denník La Libre Belgique citujúci Het Laatste Nieuws.Belgický minister spravodlivosti Koen Geens dnes potvrdil nájdenie tohto návodu a považuje to za úspech. "uviedol vo vysielaní belgickej rozhlasovej stanice RTL." vysvetlil minister. Dodal, že radikalizácia moslimov vo väzniciach je vážnym problémom nielen v Belgicku, ale aj vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve.Belgické ministerstvo spravodlivosti vyčlenilo na boj proti radikalizácii päť miliónov eur, ale podľa belgických médií sa táto suma, ako aj prijaté opatrenia ukazujú ako nedostatočné. Správcovia väzníc dostávajú každodenne správy o náboženskej radikalizácii v detenčných centrách.