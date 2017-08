VÄZENIE: Alžírčan sa bránil vyhosteniu z Rakúska, zranil policajtku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Korneuburg 3. augusta (TASR) - Alžírčana, ktorý sa v júni na letisku vo Viedni bránil vyhosteniu z Rakúska tak vehementne, že zranil jednu z policajtiek, odsúdili dnes v Korneuburgu za odpor voči štátnej moci a ťažké ublíženie na zdraví na 16 mesiacov väzenia.Tridsaťosemročný obžalovaný sa k vine v súdnej sieni priznal a zdôraznil, že konal zo strachu, a to už na palube lietadla. Jeho právny zástupca zdôraznil, že si jeho mandant v lietadle uvedomil zrejme nezvratnosť situácie a stratil nervy. Policajtke nespôsobil zranenia úmyselne, dodal.Muž, ktorý pred občianskou vojnou v rodnej krajine ušiel na nákladnej lodi cez Taliansko do Francúzska, kde žil v období rokov 1993-2004, sa na území alpskej republiky zdržiaval po niekoľko rokov. V Rakúsku sa však, ako pripomenula sudkyňa, dostal do konfliktu s platnými zákonmi, napríklad drogovou legislatívou.Alžírčan sa síce nemieni voči rozsudku odvolať, avšak prokurátorka sa k výške trestu nevyjadrila, takže rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.