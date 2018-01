Väzenskú stráž v Berlíne posilní 120 nových príslušníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 9. januára (TASR) - Do služby vo väzniciach v nemeckej metropole nastúpi tento rok 120 nových príslušníkov väzenskej a justičnej stráže. Uviedol v utorok Dirk Behrendt, minister spravodlivosti spolkovej krajiny Berlín, ktorý čelí vlne kritiky po tom, čo z väznice Plötzensee utieklo medzi Vianocami a Novým deväť väzňov, napísala agentúra DPA.povedal Behrendt, pričom dodal, že 100 z nich ukončí výcvik už tento rok a bude pripravených nastúpiť do služby v berlínskych väzniciach, ktoré trpia chronickým nedostatkom kvalifikovaného personálu. O približne 200 chýbajúcich príslušníkov by sa berlínska väzenská stráž mala doplniť do roku 2019.Úteky z berlínskej väznice Plötzensee viedli k výzvam na Behrendtovo odstúpenie. Ten tieto výzvy odmietol a sľúbil, že dôjde k posilneniu väzenského personálu a akékoľvek nedostatky zariadenia posúdi a následne bude riešiť tím bezpečnostných expertov.