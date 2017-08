Vážna dopravná nehoda na diaľnici v Británii si vyžiadala osem mŕtvych

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. augusta (TASR) - Vážna dopravná nehoda sa stala dnes nadránom na hlavnej britskej diaľnici M1 približne 80 kilometrov od Londýna. Zrážka dvoch kamiónov a minibusu si tam vyžiadala osem mŕtvych a štyroch zranených, informovala agentúra Reuters.Nehoda sa stala dnes po 03.00 h miestneho času. Obeťami sú cestujúci z minibusu, ktorý náraz úplne zničil. Ďalších štyroch pasažierov minibusu vrátane dieťaťa previezli so zraneniami do nemocnice. Polícia predpokladá, že minibus smeroval z Nottinghamu.Vodičov oboch nákladných áut zadržali a vzali do väzby pre podozrenie zo zavinenia smrti v dôsledku nebezpečnej jazdy. Jednému z nich navyše namerali v krvi zvýšenú hladinu alkoholu a prekročenie zákonného povoleného limitu.