Vážne chorý senátor McCain sa pre zdravotnícku reformu vráti do Senátu

Americký senátor John McCain, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júla (TASR) - Vplyvný senátor a bývalý prezidentský kandidát republikánov John McCain sa dnes vráti do Senátu, aby svoju stranu podporil v dôležitých legislatívnych projektoch, ako sú reforma zdravotníctva, návrh zákona o rozpočte a výdavkoch ministerstva obrany USA a nové sankcie proti Rusku, Iránu a Severnej Kórei. Oznámila to v pondelok jeho kancelária, neskôr to potvrdil na Twitteri samotný McCain, uviedla agentúra DPA.Osemdesiatročný senátor za štát Arizona sa vráti do práce krátko po tom, čo mu 14. júla odstránili krvnú zrazeninu, ktorá sa mu vytvorila nad ľavým okom a histologické vyšetrenie o päť dní neskôr ukázalo, že má zhubný nádor mozgu známy ako glioblastóm.Z dôvodu jeho absencie odložil Senát hlasovanie o návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý má nahradiť doteraz platnú tzv. Obamacare.Republikáni majú v Senáte tesnú väčšinu (52:48), v uplynulých dňoch však štyria z nich avizovali, že budú hlasovať proti návrhu zákona predloženého vedením strany. V prípade patovej situácie môže svojím hlasom rozhodnúť viceprezident Mike Pence.McCain je jedným z najvplyvnejších amerických republikánov a senátorom je už vyše 30 rokov. Rešpektujú ho aj v iných politických stranách a je známy tým, že nie vždy dodržiava líniu vedenia republikánov a presadzuje i nepohodlné názory.Americký prezident Donald Trump vyzval krátko pred vyhlásením McCaina Senát, aby sa začal zaoberať zákonom, ktorý by nahradil Obamacare." povedal Trump v Bielom dome, obklopený rodinami, ktoré mala reforma jeho predchodcu poškodiť.Niektorí analytici upozornili, že nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov. Návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Návrh zákona o reforme zdravotníctva schválila Snemovňa reprezentantov ako náhradu za Obamacare ešte v máji tohto roka.Čiastočné alebo úplné zrušenie Obamacare je jedným z hlavných Trumpových volebných sľubov.