Väzneného exbojovníka IS obvinili v Nemecku z účasti na zabití 6 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 19. júla (TASR) - Nemecký občan, ktorý si v súčasnosti odpykáva trest za členstvo v teroristickej skupine Islamský štát (IS), bol obvinený v prípade spoluúčasti na vražde piatich príslušníkov sýrskych bezpečnostných zložiek a sunnitského duchovného, ktorá sa odohrala v sýrskej Palmýre v roku 2015. S odvolaním sa na hovorcu hamburského súdu Kaia Wantzena o tom informovala agentúra DPA.Dvadsaťosemročný nemenovaný muž má rodičov z Ghany a pochádza z mesta Brémy na severe Nemecka. V júli 2016 ho odsúdili na tri roky väzenia za členstvo v zahraničnej teroristickej organizácii a porušenie medzinárodného dohovoru o kontrole zbraní.Zábery natočené na video dokazujú, že Nemec sa spoločne s ďalšími členmi IS zúčastnil na vražde šiestich osôb na námestí v sýrskej Palmýre. Video sa objavilo po jeho prvom usvedčení, dodal Wantzen.Mladý muž konvertoval na islam ako 20-ročný a zradikalizoval sa počas svojho pobytu vo väzení, uvádza sa v súdnych spisoch.Na cestu do Sýrie sa vydal v roku 2015 a dostal sa tam cez Turecko. V Sýrii sa prihlásil do výcvikového strediska IS, zakrátko ho však praktiky skupiny znechutili a o necelé tri mesiace ušiel späť do Turecka. Mladíka zadržali na letisku v Brémach po prílete do Nemecka.Súd, ktorý muža odsúdil, v tom čase zároveň uviedol, že tento bývalý zahraničný bojovník sa napravil a poskytol dôkazy o ďalších zločinoch spáchaných IS.