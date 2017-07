Väzni absolvovali kurzy pre negramotných, za zváračov a kaderníkov

Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 9. júla (TASR) - V minulom roku bolo zaradených do všeobecného systému vzdelávania 511 slovenských väzňov.Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2016. Najviac väzňov absolvovalo strednú trojročnú odbornú školu, a to 281.Väzni absolvovali mimo toho aj celoživotné vzdelávania, takzvané rekvalifikačné kurzy. Urobilo ich 156 väzňov. Najčastejšie navštevovali kurz pre negramotných, a to 80 osôb. Za ním nasledoval zváračský kurz o ktorý malo záujem 18 osôb. Potom počítačový kurz so 16 absolventmi a kadernícky kurz s 10 väzňami.V minulom roku bolo v slovenských väzniciach viac ako 10.000 odsúdených a obvinených.