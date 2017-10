Včas nedoručené hlasy z vorarlberskej obce museli anulovať

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 17. októbra (TASR) - Hlasy 36 voličov z obce Koblach v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko doručené písomnou formou odovzdala obec až po vypršaní príslušnej lehoty, preto nebudú zarátané, ale vyhlásené za neplatné.O tejto kurióznej epizóde predčasných parlamentných volieb v Rakúsku informoval dnes tamojší verejnoprávny rozhlas ORF.Hlasy, ktoré až počas volebného víkendu zrejme vhodili do poštovej schránky obce a nedostali sa tak včas vedeniu príslušného okresu Feldkirch, tak nebudú zarátané do konečného výsledku volieb.Ako pripomenul najvyšší predstaviteľ okresu, zásadne je na voličoch, aby sa postarali o včasné doručenie hlasov odovzdaných písomnou formou volebným orgánom. Nikomu však nemožno zabrániť, aby ich vhodil do poštovej schránky. Mnohí z voličov však práve z uvedených dôvodov deponujú hlasy u obce.Starosta obce Fritz Maierhofer, ktorý je ľudovcom, pripustil napriek všetkému aj istú mieru zavinenia zo strany obce, avšak zdôraznil, že po tomto prípade si aspoň voliči uvedomia svoju primárnu zodpovednosť za doručenie hlasov.