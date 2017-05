Včelári protestovali proti chemickým látkam, ktoré škodia včelám

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Na bratislavskom Námestí SNP sa dnes poobede zhromaždili desiatky včelárov z celého Slovenska. Spoločne chceli upozorniť na chemické látky v pôdohospodárstve, ktoré škodia včelám alebo ich aj zabíjajú. Centrom Bratislavy sa tak ozývali heslá ako stop neonikotinoidom či chceme zdravé včely.Neonikotinoidy boli podľa včelárov zaradené medzi vysoko rizikové látky pre včely. Narúšajú imunitný systém včiel a negatívne ovplyvňujú aj ich rozmnožovanie či schopnosť učenia sa.priblížil TASR predseda Slovenského zväzu včelárov Ľudovít Gál. Včelári upozorňujú, že na slovenských poliach je veľa nebezpečnej chémie, ktorá má negatívny vplyv na včelstvo.podotkol Gál. Kompetentným odporúča, aby sa išli do týchto západoeurópskych krajín informovať, ako alternatívne a ekologicky riešia ošetrenie rastlín.Nebezpečné chemické látky v pôdohospodárstve pôsobia podľa Gála na včely priamo i nepriamo. Ak je včela látkou zasiahnutá, môže hneď zahynúť. V prípade, že sa vráti do úľa, prichádza s iným zápachom a ostatné včely s ňou bojujú a nechcú pustiť dnu.priblížil Gál. Takáto včela má kratší život alebo stratí orientáciu a nevracia sa do úľa.Včelári dnes preto volali po tom, aby Slovensko konalo v tomto smere tak, ako povoľuje EÚ a nežiadalo výnimku.podotkol Gál.