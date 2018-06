Vďaka euru SR konsolidovalo verejný dlh, zhodujú sa analytici

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) – Euro je podľa niektorých ekonómov politickým, nie ekonomickým projektom. Prijatie spoločnej európskej meny podľa nich vyvinulo na vtedajších politických predstaviteľov SR tlak na pristúpenie k štrukturálnym reformám a ku konsolidácii verejného dlhu. Zároveň malo politický význam z pohľadu medzinárodnej spolupráce. Analytici sa však nezhodujú na tom, či rast hrubého domáceho produktu (HDP), znižovanie nezamestnanosti či zvýšenie objemu zahraničných investícií na Slovensku nastalo vďaka euru, alebo by k tomu prišlo rovnako prirodzeným vývojom slovenskej ekonomiky.Vstup do eurozóny mnohí ekonómovia vnímajú ako výhodný najmä z politického hľadiska.skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis s tým, že euru Slovensko vďačí za konsolidáciu verejných financií a prijatie mnohých štrukturálnych reforiem. Tieto opatrenia však mohli byť podľa neho uskutočnené aj bez prijatia eura.Slovensko podľa analytika XTB Kamila Borosa eurom získalo stabilnú menu, nízku infláciu, nízke úroky a odstránili sa náklady na konverziu meny. Pre uvoľnenú menovú politiku však klesali v čase krízy až donedávna úrokové miery prakticky všetkých mien, upozornil Pánis.dodal.Krajiny stredoeurópskeho regiónu zároveň svojím výkonom doháňajú priemer EÚ, či už s eurom, alebo bez neho, konštatuje analytik finančných trhov Next Finance Jiří Cihlář.zdôraznil.Do Nemecka SR vyváža takmer 21 % z celkového exportu, priblížila Katarína Muchová zo Slovenskej sporiteľne.zdôraznila Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky. Muchová spresnila, že približne 67 % celkového dovozu a 85,4 % celkového vývozu Slovenska je s EÚ, z toho veľká časť priamo s členmi eurozóny.Ako negatívum prijatia jednotnej meny uvádzajú analytici stratu kontroly nad samostatnou menovou politikou, ktorou SR nemôže pružne reagovať na vývoj ekonomického cyklu ako v prípade slovenskej koruny.priblížil riaditeľ portfólia manažmentu Across Private Investments Andrej Rajčány.Analytici zároveň upozorňujú, že Slovensko prijalo euro v čase globálnej finančnej krízy a pri prvom vážnom teste tejto meny.opísal vtedajšiu situáciu Cihlář.