Vďaka internej tlači Revúca ročne ušetrí okolo 2000 eur

Revúca 8. januára (TASR) – Internou tlačou novín a rôznych dokumentov dosiahne Mestský úrad (MsÚ) v Revúcej ročnú úsporu finančných prostriedkov na úrovni zhruba 2000 eur. TASR to potvrdil Pavel Kochjar z oddelenia vnútornej prevádzky MsÚ.Šetrenie financií sa podľa jeho slov darí dosahovať vďaka výmene pôvodných malých tlačiarní za multifunkčné, ktoré má mesto v prenájme. Dodal, že na tlači miestnych novín Revúcke listy, ktorú predtým zverovali do rúk externej tlačiarni, tak ušetria necelých 1200 eur a ďalších približne 800 eur mesto usporí, nakoľko sa nemusí starať o údržbu zariadení.konštatoval Kochjar s tým, že odpadli aj náklady v súvislosti so zložitou logistikou. Nový systém navyše produkuje už hotové, poskladané noviny.Nové zariadenia umožňujú podľa slov kompetentných tiež rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu pracovníkov MsÚ.priblížil Jaroslav Šouc, obchodný riaditeľ spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktorá nové tlačiarne dodala.