Vďaka iPhonom dosiahol Apple rekordné tržby

Expedícia nových iPhonov do predaja. Foto: TASR/AP Expedícia nových iPhonov do predaja. Foto: TASR/AP

Los Angeles 1. februára (TASR) - Veľký dopyt po smartfónoch pomohol americkému koncernu Apple dosiahnuť v uplynulom 1. štvrťroku svojho finančného roka 2016/17 rekordné tržby a vyšší ako očakávaný zisk.Apple za tri mesiace do konca decembra 2016 predal 78,29 milióna smartfónov iPhones. To je o 5 % viac ako 74,78 milióna smartfónov v rovnakom období predchádzajúceho roka 2015. Analytici pritom odhadovali, že Apple zvýši predaj svojich telefónov na 77,42 milióna kusov.Tržby spoločnosti vďaka tomu v sledovanom období vzrástli o 3,3 % na nový rekord 78,4 miliardy USD (72,90 miliardy eur), z toho tržby z predaja smartfónov dosiahli 54,4 miliardy USD. Analytici predpovedali Applu v 1. kvartáli tržby v priemere 77,3 miliardy USD."Predali sme viac iPhonov ako kedykoľvek predtým a dosiahli sme nový rekord v tržbách," uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení.Smartfón iPhone je najdôležitejším produktom koncernu, podieľa sa výraznou mierou na jeho príjmoch.Tržby Applu rástli vo všetkých regiónoch s výnimkou Číny, kde klesli o 11,6 % na 16,23 miliardy USD. Apple tam čelí veľkej konkurencii lacnejších domácich výrobcov.A znížili sa aj tržby spoločnosti z predaja iPadov, a to o 22 % na 5,5 miliardy USD. Tržby divízie počítačov Mac však vzrástli o 7 % na 7,2 miliardy USD. A tržby divízie služieb, ktoré zahŕňa App Store, Apple Pay a tzv. cloudové služby, stúpli o 18,4 % na 7,17 miliardy USD.Čistý zisk spoločnosti sa však v 1. štvrťroku znížil na 17,89 miliardy USD z 18,36 miliardy USD v rovnakom období predvlani. Zisk Apple po prepočítaní na akciu pritom dosiahol 3,36 USD, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom 3,22 USD/akcia.