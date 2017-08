Vďaka sociálnym médiám môže nájsť zamestnanie až 23 % uchádzačov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Sociálne médiá sú čoraz častejším aktívnym nástrojom na vyhľadávanie vhodných kandidátov. LinkedIn a Facebook sa pre oživenie pracovného trhu stali praktickým pomocníkom pri hľadaní si novej práce. Vďaka sociálnym médiám si môže nájsť zamestnanie až 23 % uchádzačov o prácu. Tieto ukazovatele vyplynuli z internej analýzy personálnej agentúry Grafton Slovakia.Devízou sociálnych médií sú aktuálnosť a popularita u užívateľov, vďaka čomu dnes Facebook a LinkedIn na Slovensku pomáha personalistom a HR manažérom nájsť medzi množstvom profilov tých správnych zamestnancov.Najpopulárnejším sociálnym kanálom pre personalistov je LinkedIn. Celkový počet užívateľov tejto sociálnej siete je viac ako 380 miliónov, Slovákov je na LinkedIn viac ako 112.000.uviedol Country manažér Grafton Slovakia Miroslav Garaj.Facebook je aktívne využívaný na hľadanie vhodných uchádzačov o prácu s rovnakou dôležitosťou, ako tradičné inzerovanie voľných pracovných pozícií. Významnú úlohu zohráva fakt, že žiadaní kandidáti sú na Facebooku na dosah. Potvrdzuje to aj aplikácia Facebook Audience Insights. Z pohľadu profesií sú na Facebooku na prvých priečkach zastúpení riadiaci pracovníci (30 %), obchodníci (21 %), administratívni pracovníci (20 percent), avšak do top sedem patria aj IT špecialisti (15 %) či pracovníci z oblasti transportu a logistiky (13 %).povedal Garaj.Personálna agentúra Grafton Slovakia tiež ponúka päť tipov, ako si budovať online reputáciu.dodala agentúra.