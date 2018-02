Vďaka splátkovému kalendáru nemusí prísť dlžník o majetok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. februára (TASR) - Jednou z možností, ako absolvovať oddlžovací proces, a zároveň nestratiť majetok, je využitie splátkového kalendára. Pri splátkovom kalendári je umožnené fyzickej osobe ponechať si svoj majetok za predpokladu, že bude schopná hoci len čiastočne uspokojiť svojich veriteľov zo svojich príjmov.tvrdí Ján Gajan, vedúci advokát a partner HMG Advisory Group.Pri zostavovaní návrhu splátkového kalendára vychádza správca z podkladov predložených dlžníkom, respektíve dlžníkom a advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Preto je potrebné, aby boli podklady čo najaktuálnejšie a najpresnejšie.radí advokát HMG Advisory Group Tomáš Štefko.Podľa jeho slov ak dlžník preddavok zaplatí, správca zostaví návrh splátkového kalendára, a to do 45 dní od zaplatenia preddavku.Platí teda, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov na základe návrhu splátkového kalendára nesmie byť nižšie ako 30 %. Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca túto skutočnosť zverejní v Obchodnom vestníku a odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.Ak to však pomery dlžníka dovoľujú, správca pripraví návrh splátkového kalendára a oznam o zostavení splátkového kalendára spolu s percentom uspokojenia nezabezpečených veriteľov zverejní v Obchodnom vestníku.O návrhu splátkového kalendára rozhoduje súd, ktorý je povinný vysporiadať sa s prípadnými námietkami veriteľov. Za týmto účelom súd spravidla vypočuje správcu, a ak to považuje za potrebné, môže nariadiť pojednávanie. V prípade, že súd pojednávanie nenariadi, je povinný rozhodnúť o návrhu splátkového kalendára, a to do 30 dní odo dňa predloženia návrhu správcom. Ak dôjde k nariadeniu pojednávania, zákon lehotu na rozhodnutie o splátkovom kalendári nestanovuje.Ak súd určí splátkový kalendár, jeho plnenie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol splátkový kalendár určený súdom.