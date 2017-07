Večerné modlitby moslimov v Jeruzaleme opäť prerástli do potýčiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Izraelská armáda včera vyslala posily pre svoje jednotky na Západnom brehu Jordánu a uviedla ich do stavu vysokej pohotovosti.Po relatívne pokojnom dni sa v sobotu podvečer v Jeruzaleme obnovili nepokoje medzi miestnymi moslimami a izraelskými bezpečnostnými silami, ktoré v snahe rozohnať dav použili slzotvorný plyn a vodné delá, informovala agentúra AP.Potýčkam predchádzala modlitba moslimov, ktorá sa na znak ich vzdoru konala pred bránami Chrámovej hory, na ktorú by mohli prejsť jedine za predpokladu, že by sa podrobili kontrole pomocou rámových detektorov kovov.Inštalácia detektorov je zo strany Izraela reakciou na zabitie dvojice príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek z minulého týždňa. Palestínčania tento krok odmietajú a vnímajú ho ako ďalšie ohrozenie status quo na Chrámovej hore, pre ktorú moslimovia používajú názor Vznešená svätyňa.V súvislosti s napätím okolo náboženského komplexu v Starom meste Jeruzalema následne vypukla vážna vlna nepokojov, ktorá si doteraz vyžiadala životy troch Palestínčanov. Obeťou násilností sa stali aj traja členovia rodiny židovského osadníka, ktorých v noci nadnes v ich vlastnom dome v židovskej osade v Predjordánsku dobodal mladý Palestínčan.Dnešné nepokoje v Jeruzaleme si zatiaľ nevyžiadali žiadne obete ani zranených. Jeden Palestínčan však prišiel o život za zatiaľ nevyjasnených okolností počas nepokojov v Predjordánsku.K potýčkam Palestínčanov s izraelskými bezpečnostnými silami došlo dnes aj v predjordánskej obci Chóbar, kde sa nachádza dom páchateľa útoku na rodinu židovského osadníka z piatku.Na izraelské jednotky, ktoré prišli prehľadať dom páchateľovej rodiny, tam kameňmi útočilo a pneumatiky pálilo asi 50 dedinčanov. Polícia proti nim zasiahla slzotvorným plynom a streľbou gumenými projektilmi.Agentúra AP uviedla, že rodina 20-ročného palestínskeho útočníka z domu vyniesla všetky cennosti a očakáva jeho demoláciu. Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman prisľúbil, že dom útočníka bude čoskoro zbúraný ako trest za jeho čin, pri ktorom na smrť dobodal troch členov rodiny židovského osadníka.K tejto tragédii sa dnes prvýkrát vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý o palestínskom páchateľovi povedal, že je "zviera". Podľa neho ide o "teroristický čin vykonaný zvieraťom, ktoré viedla nepochopiteľná nenávisť".AP spresnila, že palestínsky mladík v piatok večer prenikol do židovskej osady Halamiš a zaútočil v dome, kde rodina počas šábesovej večere oslavovala narodenie ďalšieho vnuka. Palestínčanov útok neprežili dvaja muži vo veku 40 až 60 rokov a 60-ročná žena. Ďalšiu ženu odviezli so zraneniami do nemocnice.