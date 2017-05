Večerný beh Prešovom vytlačí z centra mesta dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 5. mája (TASR) – Jedno z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku, 57. ročník Večerného behu Prešovom, vytlačí z centra Prešova v pondelok 8. mája všetku cestnú dopravu. Uzávierka Hlavnej ulice v čase od 11.15 h do 21.45 h platí aj pre mestskú hromadnú dopravu. Informoval o tom tlačový referent mesta Milan Grejták.Autobusy budú premávať obojsmerne po obchádzkovej trase cez Okružnú ulicu. Všetky spoje, ktoré bežne začínajú na zastávke Divadlo Jonáša Záborského smer Hlavná ulica, budú začínať na zastávke Okružná smer Floriánova. Trolejbusová doprava bude v tom čase nahradená autobusovou. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke Dopravného podniku mesta Prešov.Na preteky sa nominovalo množstvo bežcov všetkých vekových kategórií. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj pred štartom jednotlivých kategórií v kancelárii pretekov v budove PKO na Hlavnej ulici. Program sa začína o 12.00 h.Prvý štart bude patriť rodičom s deťmi do šesť rokov. Potom nasledujú žiacke a dorastenecké kategórie. Priestor dostanú už tradične aj korčuliari, ktorí môžu ísť na trať iba s prilbou a chráničmi. Mesto Prešov v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov pripravilo v čase od 14.00 h do 16.00 h 1. kolo Slovenského pohára silných mužov. Vyššie vekové kategórie bežcov odštartujú po 18.20 h.Záštitu nad podujatím prevzala primátorka Prešova Andrea Turčanová.