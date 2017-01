Večný súboj Leonarda da Vinci a Michelangela zachytáva Olej a mramor

Na ilustračnej foto kópia slávneho obrazu Mona Lisa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. januára (TASR) – Román Olej a mramor z pera americkej spisovateľky Stephanie Storeyovej prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Je príbehom o zabudnutom súperení dvoch významných umelcov Leonarda a Michelangela.Vo Florencii sa začiatkom 16. storočia na čas skrížia osudy dvoch velikánov renesančného umenia. Očarujúci päťdesiatnik Leonardo da Vinci sem prichádza tak trochu z osobných dôvodov po dvadsiatich rokoch strávených v Miláne, kde so slávou verejnosti predstavil svoju Poslednú večeru. Mladý a v tom čase takmer neznámy Michelangelo Buonarroti sa vracia do rodnej Florencie z Ríma, kde sa splnili jeho sny, keď mu v Chráme sv. Petra odhalili sochu Pieta, ktorá očarila aj samotného pápeža.Po čase sa im vo Florencii naskytne príležitosť získať zákazku na spracovanie mramorového monolitu, po čom túžia obaja. Leonardo je presvedčený, že má kameň istý, ale predstavitelia mesta napokon uprednostnia temperamentného Michelangela. Len ťažko nesie svoju porážku a začne verejne spochybňovať návrhy svojho rivala. Ani tak však nie je šťastný ani spokojný, nič sa mu nedarí, jeho mechanické stroje nefungujú, je posadnutý nenaplnenou túžbou po lietaní, dokonca takmer zahynie v boji. Lenže aj Michelangelo je v koncoch, zúfalo stojí pred kusom neforemného mramoru a nevie, ako začať. Až k nemu kameň prehovorí a on začne zúrivo tesať... Náhoda zasiahne aj do Leonardovho života. Na trhu uvidí krásnu ženu a pristúpi na žiadosť pána Gioconda, že preňho namaľuje jej portrét. Volala sa Lisa.Dávid a Mona Lisa, dnes tieto diela obdivuje celý svet, ale len málokto vie, ako ťažko sa rodili, ba ani to, že boli príčinou rivality dvoch renesančných géniov Leonarda da Vinciho a Michelangela Buonarrotiho.Stephanie Storeyová je americká herečka, producentka, režisérka, editorka, kameramanka a spisovateľka. Je fanúšičkou umenia v každej jeho podobe. Študovala dejiny umenia, pričom časť štúdií absolvovala v Taliansku, kde sa vyskytovala všade tam, kde sa konala nejaká diskusia o Michelangelovi. V súčasnosti píše romány a divadelné hry, pracuje v televízii a snaží sa zvládnuť všetky pozície jogy. So svojím manželom, hercom a autorom sitkomov žije v Los Angeles. Román Olej a mramor je autorkin literárny debut.TASR informovala Andrea Coddington, PR manažérka vydavateľstva Ikar.