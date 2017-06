Vedci bijú na poplach: Obezita globálne narastá, a to najmä u detí

Na archívnej snímke z roku 2014 osemmesačný Santiago Mendoza, ktorý vážil viac ako 20 kilogramov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. júna (TASR) - Obézny je v súčasnosti každý desiaty človek vo svete a obezita stúpa vo všetkých krajinách, bohatých aj chudobných, pričom v mnohých z nich výrazne rýchlejšie u detí ako u dospelých. Ukázala to nová štúdia výskumného tímu z Univerzity štátu Washington, o ktorej dnes informoval odborný časopis New England Journal of Medicine.Výskumníci odhadujú, že obéznych je vyše 107 miliónov detí a 603 miliónov dospelých. Zhrnuli údaje zo 195 krajín, ktoré boli v mnohých prípadoch neúplné. Tam, kde údaje chýbali, vychádzali z predpokladov alebo tieto údaje vyrátali na základe matematických modelov.Napriek istým obmedzeniam dospeli k "najlepšiemu obrazu, aký máme o globálnej obezite", uviedol expert na cukrovku amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Edward Gregg, ktorý napísal k štúdii predslov. Vyplýva z nej, že obezita sa strojnásobila u detí a mladých dospelých v krajinách, ako sú Brazília, Čína a Indonézia.V rokoch 1980-2015 sa výskyt obezity zdvojnásobil až v 73 krajinách. Obezita naopak významne nevzrástla v krajinách, ako sú Afganistan, Bulharsko či Konžská demokratická republika.Globálne bolo v roku 2015 obéznych asi päť percent detí a 12 percent dospelých, v USA to bolo 17 percent detí a 38 percent dospelých.Spomedzi 20 najväčších krajín majú najvyšší výskyt obezity u detí a mladých dospelých Spojené štáty, najnižší výskyt v týchto vekových kategóriách má Bangladéš.V dospelej populácii má najvyššie percento obéznych Egypt a najnižšie Vietnam. Najviac obéznych v roku 2015 však žilo v USA (79 miliónov). Nasleduje Čína (57 miliónov), ktorá však má viac ako štvornásobnú populáciu v porovnaní s USA.Čína má najviac obéznych detí - 15 miliónov -, v susednej Indii žije 14 miliónov obéznych detí.Nadváha alebo obezita zavinili v roku 2014 globálne asi štyri milióny úmrtí, konkrétne napríklad na cukrovku alebo srdcové choroby.