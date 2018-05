Vedci prišli s novinkou pri pátraní po lochnesskej príšere, využijú vzorky DNA z vody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 27. mája - Pri zisťovaní zatiaľ nezaznamenaných organizmov v jazere Loch Ness v Škótsku majú pomôcť vzorky DNA odobraté z vody.Projekt vedie novozélandský vedec Neil Gemmell. Hoci podľa vlastných slov v lochnesskú príšeru neverí, je presvedčený, že sa mu podarí nájsť genetický kód iných tvorov. Ako uviedol, možno existuje "biologické vysvetlenie" niektorých legiend o lochnesskej príšere.„Neverím v príšeru, ale som otvorený myšlienke, že sú tam zatiaľ neobjavené a zatiaľ nie plne pochopené veci. Možno pre niektoré z legiend existuje biologické vysvetlenie," povedal profesor Gemmell.Jeho tím bude zbierať malé fragmenty kože či šupín v júni počas dvoch týždňov. Vedci očakávajú, že získajú DNA z rastlín, rýb a iných organizmov. Následne ich v laboratóriách na Novom Zélande, Austrálii, Dánsku a Francúzsku porovnajú s veľkou medzinárodnou genetickou databázou. Na projekte sa podieľa aj univerzita v Inverness.„Je tu tá predstava, že v jazere Loch Ness by mohol žiť plaz z čias praveku. Ak by sme našli v jazere nejakú DNA plaza, bolo by to prekvapivé a veľmi, veľmi zaujímavé," poznamenal profesor.