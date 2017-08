Vedci v Kalifornii skúmajú možnosti výroby biopaliva z morských rias

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. augusta (TASR) – Vedci v americkom štáte Kalifornia pracujú na tom, aby sa chaluhy mohli stať zdrojom obnoviteľnej energie budúcnosti. Informovala o tom americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.Tichý oceán je známy rozsiahlymi lesmi chalúh, ktoré dosahujú dĺžku až deväť metrov a patria k najrýchlejšie rastúcim rastlinám na Zemi.uviedla výskumníčka Diane Kimová.Chaluhové lesy zároveň nepotrebujú na rozdiel od iných plodín pestovaných na výrobu biopalív na poli žiadnu starostlivosť – žiadne polievanie, žiadne hnojivá či ornú pôdu. Vedci ich preto považujú za vynikajúci zdroj obnoviteľnej energie.Chaluhy sa premieňajú na biopalivo termochemickým skvapalňovaním. Najprv sa z nich vymyje soľ a usušia sa, potom sa pôsobením vysokej teploty a tlaku získava biopalivo.vysvetlila Kimová.Vedci sa pri ostrove Catalina, ležiacom 40 kilometrov od Los Angeles, snažia vybudovať "výťah pre riasy" - stroj, ktorý by rastliny dvihol vyššie k hladine, kde by získali viac slnečného svetla a potom by ich ponoril do hlbších vôd bohatých na živiny. To by umožnilo pestovanie rias aj ďaleko od pobrežia.Niekoľko menších firiem v Kalifornii už pestuje riasy pre potravinársky priemysel, ide však len o malé množstvá.Vedec Michael Cooney zdôraznil, že Ázia a škandinávske krajiny sú vo výskume využitia morských rias na produkciu biopaliva oveľa ďalej. Riasy totiž pestujú vo veľkom pre potravinársky priemysel už mnohé roky.vysvetlil Cooney.Projekt amerických výskumníkov je v počiatočnej fáze. V septembri chcú dokončiť a spustiť do oceánu spomínaný "výťah pre riasy".Ak to všetko vyjde, jedného dňa by sa mohli stať nekonečné kilometre oceánu poľnohospodárskou pôdou, konštatovala NPR.