VEDCI VARUJÚ: Antarktída sa roztápa alarmujúcim tempom

Na archívnej snímke z 10. novembra 2016 letecký pohľad na ľadovec Larsen C v západnej Antarktíde. V západnej Antarktíde sa od šelfového ľadovca Larsen C oddelil obrovský kus ľadu, ktorý má takmer sedemkrát väčšiu rozlohu ako nemecká metropola Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júna (TASR) - Roztápanie sa Antarktídy sa zrýchľuje alarmujúcim tempom - od roku 1992 prišiel tento svetadiel približne o tri bilióny ton ľadu. Vyplýva to z najnovšej štúdie medzinárodného tímu glaciológov.V poslednom štvrťstoročí sa ľadový príkrov Antarktídy, ktorý je kľúčovým indikátorom klimatických zmien, roztopil na množstvo vody schopné pokryť územie amerického štátu Texas do výšky takmer štyroch metrov, vypočítali vedci. Táto voda by zvýšila hladinu svetových oceánov o 7,6 milimetra.Antarktída prišla v rokoch 1992-2011 o takmer 84 miliárd ton ľadu ročne. Od roku 2012 do vlaňajška sa však topenie ľadu zintenzívnilo na viac než 241 miliárd ton ročne, uvádza sa v štúdii publikovanej v stredu v časopise Nature.vyhlásila Isabella Velicognová z Kalifornskej univerzity, ktorá je jednou z 88 spoluautorov štúdie. Ďalší z tímu, Ian Joughin z Washingtonskej univerzity, poznamenal, že západná časť Antarktídy je momentálne užcituje ho agentúra AP.Predmetný výskum je už druhým, ktorý tím expertov hodlá každých niekoľko rokov zrealizovať v spolupráci s vesmírnymi agentúrami NASA a ESA. Ich cieľom je priniesť najkomplexnejší pohľad na to, čo sa deje so zraniteľným ľadovým príkrovom v Antarktíde a Grónsku. Tím využíva desať až 15 družíc, ako aj pozemné a letecké metódy či počítačové simulácie.Vedci pripúšťajú, že roztápanie sa Antarktídy by do konca tohto storočia mohlo zvýšiť hladinu svetových oceánov o 16 centimetrov. K tomuto negatívnemu fenoménu prispieva i topenie ľadovcov na iných miestach planéty.