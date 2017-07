Vedci z Oregonu po prvý raz v USA upravili gény ľudského embrya

Na ilustračné snímke je trojdňový klon ľudského embrya. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. júla (TASR) - Po prvý raz na pôde USA sa vedcom podarilo upraviť gény ľudských embryí. Ide o kontroverzný krok, ktorý by mohol viesť k tomu, že raz sa bábätká budú môcť vyhnúť dedičným chorobám, informuje dnes agentúra AP.Podľa časopisu MIT Technology Review bol experiment len vedeckým pokusom - embryám zabránili, aby sa vyvíjali viac ako niekoľko dní, a vedci nikdy neplánovali, že by ich implantovali do maternice. Nie je to po prvý raz, keď bolo ľudské embryo geneticky modifikované. Pri žiadnom experimente sa však dosiaľ nepracovalo s toľkými embryami a pritom s takou spoľahlivosťou a účinnosťou, píše MIT Technology Review, ktorý o tomto prelome priniesol správu ako prvý.Predstavitelia Oregon Health & Science University v Portlande potvrdili, že k takýmto experimentom na univerzite došlo a ich výsledky čoskoro zverejnia.Vedci využili metódu CRISPR, ktorá umožňuje pozmeniť alebo nahradiť časti DNA. Správy o podobných experimentoch hlásili doteraz len z Číny, dodáva AP.