Vedci zistili, čo môže pomáhať pri mozgovej príhode

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Proteínová substancia dokáže vytvoriť takzvanú ischemickú toleranciu, ktorá zabraňuje náhlemu odumieraniu mozgových buniek. BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Vedci z Neurobiologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach sa v súčasnosti venujú výskumu takzvanej ischemickej tolerancie, pri ktorej si telo dokáže v prípade mozgovej porážky vytvárať v krvi vzácne proteíny. Slovenskí odborníci sa tak snažia zabrániť procesu skorého odumierania mozgových buniek, ku ktorému dochádza pri ischémii, teda nedokrvení mozgu. To zapríčiňuje situácia, keď sa do mozgu náhle nedostávajú dve základné živiny - glukóza a kyslík.priblížila ischemickú toleranciu Petra Bonová z Neurobiologického ústavu SAV.Pozitívnou správou podľa odborníčky je, že takéto proteíny vznikajú práve v krvných bunkách, keďže použitie krvi je pre kliniku najjednoduchšie. V budúcnosti sa preto chcú v rámci výskumu zamerať na odoberanie krvi so vzácnymi proteínmi, ktorú by následne mohli preniesť do postihnutého organizmu.dodala Bonová.Pre slovenských vedcov je teda výzvou zistiť, ako by bolo možné v budúcnosti preniesť takú krv do tela pacienta. Ako sa zhodli, ideálne by bolo identifikovať túto vzácnu substanciu tak, aby z nej bolo možné vyrobiť liek. Informácie agentúre SITA poskytla hovorkyňa Slovenskej akadémie vied Monika Hucáková.