Vedeli ste, že dvorný fotograf cisárovnej Sisi sa narodil v Malackách?

Malacky/Bratislava 15. augusta (TASR) – Svetoznámy viedenský fotograf 19. storočia, fotograf cisárskeho dvora a kráľovskej rodiny Ľudovít Angerer sa narodil 15. augusta pred 190 rokmi na Záhorí na území dnešného Slovenska.Ľudovít Angerer (celým menom Ludwig Maria Mauricius Angerer) sa narodil 15. augusta 1827 v Malackách, vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku ako druhé z piatich detí. Jeho otec Ferdinand pochádzal zo šľachtického rodu a bol lesníkom, zamestnaným u Pálffyovcov. Jeho mama Amália pochádzala zo severomaďarského mesta Tata.Po tom, ako sa celá rodina presťahovala do rakúskej Viedne, absolvoval v nej aj gymnaziálne štúdium. Následne študoval farmáciu, fyziku a chémiu vo Viedni (niektoré zdroje uvádzajú aj dnešnú Bratislavu a maďarskú Budapešť). Plynule ovládal nemčinu, maďarčinu, latinčinu a slovenčinu. Popri štúdiu sa venoval fotografovaniu. V rokoch 1848 až 1850 pracoval ako lekárnik. Vo veku dvadsaťtri rokov získal titul magistra farmácie a farmaceutickú licenciu. V rokoch 1850 až 1854 bol farmaceutom v rakúskych mestách Gratz a Viedeň.Počas Krymskej vojny vstúpil 13. marca 1854 do armády, v ktorej pôsobil ako cisársky vojenský posádkový lekárnik. V rámci svojho zaradenia absolvoval cesty po krajinách povodia Dunaja. Z tohto obdobia pochádzajú aj jeho etnografické fotografie, na ktorých zachytil miestne civilné obyvateľstvo, mestá a krajiny okolo Bukurešti, v Moldavsku a Valašsku. Fotil aj ruských a tureckých vojakov, čo ho radí medzi prvých vojnových fotografov na svete. Po návrate do Viedne v roku 1857 jeho fotografie zožali pre ich technickú dokonalosť veľký úspech. Z armády vystúpil 13. apríla 1858 a svoje profesionálne aktivity sústredil len na fotografiu.Angerer sa stal v roku 1857 (len tri roky po ich patentovaní parížskym fotografom Andrém A.E. Disdérim) viedenským priekopníkom a šíriteľom fotografovania fotografických vizitiek (carte de visite).S Hugom von Strassernom si vo Viedni v roku 1858 založil aj svoj prvý fotografický ateliér, v roku 1860 sa z neho presťahoval do svojho nového ateliéru. Dekrétom z 25. decembra 1860 bol menovaný za cisárskeho dvorného fotografa, vďaka čomu už nefotil len významné šľachtické osobnosti ako napríklad členov pálffyovského rodu z Malaciek, vrátane posledných kniežat Antona Karola a Mikuláša XIII., umelcov, či vedcov, ale aj cisársku rodinu. Z tohto obdobia je veľmi známou jeho fotografia, na ktorej sú zachytení cisár František Jozef I. s manželkou Alžbetou (Sisi) a deťmi. Od roku 1860 učil brata Viktora fotografovať a vyvolávať fotografie pomocou kolódiového procesu, nazývaného aj mokrým procesom (sklenené negatívy sa pri ňom pripravovali bezprostredne pred expozíciou).Ako člen výkonného výboru Viedenskej fotografickej spoločnosti (do roku 1864) sa zoznámil s Antonom Friedrichom, manažérom Voigtlanderskej optickej továrne. Vďaka tejto známosti získal jeden z dvoch 8 palcových "petzvalových objektívov", ktoré táto továreň vyrobila a s ktorým realizoval úspešnú sériu veľmi veľkých portrétov.Ľudovít Angerer si v roku 1867 zriadil nové, väčšie štúdio, osvetlené modrými sklenenými strešnými oknami. V roku 1872 sa k nemu pridal aj jeho brat Viktor. Spoločný fotografický ateliér dostal pomenovanie L & V. ANGERER. Viktor Angerer ho viedol aj po tom, ako sa jeho bratovi zhoršil zdravotný stav a ako od roku 1873 prestal fotiť.Výrazná osobnosť fotografie 19. storočia Ľudovít Angerer umrel 12. mája 1879 vo Viedni vo veku 51 rokov, na zápal pľúc.Počas svojho života vystavoval svoje fotky v nemeckom Berlíne (1865), vo Francúzsku v Paríži (1867) a nemeckom Hamburgu (1868). Za svoju prácu bol ocenený medailami v Londýne (1862) v Británii, Berlíne (1865) a Paríži (1867). Je po ňom pomenovaná ulica v rakúskej Viedni a v marci 2016, na počesť svojho slávneho rodáka, schválili poslanci mestského zastupiteľstva mesta Malacky pomenovanie novej ulice v západnej časti mesta, ako ulice Ludwiga Angerera.Fotografovaniu sa vo Viedni venovali aj dvaja Ľudovítovi mladší bratia Viktor a August. Ľudovítova sestra sa vydala za Johanna Bauera, druhého prezidenta Viedenskej fotografickej spoločnosti. Jediný zo súrodencov Angererovcov, ktorý sa nevenoval a nemal nič spoločné s fotografovaním, bol najstarší brat Ferdinand, ktorý bol riaditeľom Rakúskej centrálnej banky.