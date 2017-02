Vedenie AfD sa dohodlo na vylúčení kritizovaného politika Höckeho

Björn Höcke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. februára (TASR) - Vedenie pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) rozhodlo dnes o začatí konania, ktoré by malo viesť k vylúčeniu politika Björna Höckeho, kritizovaného pre výroky týkajúce sa pripomínania holokaustu.Spolkové predsedníctvo AfD oznámilo, že príslušný návrh získal v priebehu dnešnej telekonferencie potrebnú dvojtretinovú podporu. Ako dôvod na začatie konania o vylúčení zo strany uviedlo Höckeho prejav v Drážďanoch zo 17. januára, kde vyzval na "obrat o 180 stupňov" v tom, ako by si mali Nemci pripomínať svoju minulosť.Höcke - bývalý učiteľ dejepisu, ktorý je najvyšším predstaviteľom AfD v spolkovej krajine Durínsko - vyjadril presvedčenie, že v porovnaní so zverstvami z éry národného socializmu si Nemci nedostatočne pripomínajú pozitívne stránky svojich dejín. Svojich krajanov pritom označil za "jediný národ sveta, ktorý si vsadil do srdca svojho hlavného mesta pamätník hanby", čo bolo zrejmou narážkou na berlínsky pamätník holokaustu, píše agentúra DPA.Medzi členmi predsedníctva AfD, ktorí vnímajú Höckeho výroky ako škodlivé pre stranu, sú aj spolupredsedníčka Frauke Petryová a popredná kandidátka bádensko-württemberskej AfD do Spolkového snemu Alice Weidelová. Druhý spolupredseda Jörg Meuthen hlasoval podľa vlastného vyjadrenia proti začatiu konania o vylúčení Höckeho, aj keď jeho výroky hodnotí ako "naozaj dosť mimo".Zatiaľ nie je jasné, aké sú šance, že bude Höcke naozaj vylúčený, keďže touto záležitosťou sa majú zaoberať stranícke orgány v jeho domovskej spolkovej krajine, a neskôr aj na spolkovej úrovni, kde sú zastúpení viacerí prívrženci "pravicovo-národného" krídla AfD. Väčšina členov vedenia AfD sa predtým prikláňala skôr k disciplinárnemu potrestaniu Höckeho.Euroskeptickej a protiprisťahovaleckej AfD sa od svojho založenia v roku 2013 podarilo získať kreslá v desiatich zo 16 krajinských parlamentov, ako aj v Európskom parlamente. V Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Predpomoransku je v súčasnosti dokonca druhou najsilnejšou stranou. Má tiež najlepšie šance dostať sa v septembrových voľbách do Spolkového snemu.