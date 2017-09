Vedenie CDU odmietlo výzvu Schulza na druhú debatu s Merkelovou

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v televíznej debate so svojím vyzývateľom v parlamentných voľbách Martinom Schulzom počas televíznej debaty 3. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. septembra (TASR) - Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej reagovala dnes odmietavo na výzvu lídra Sociánodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza, aby sa obaja politici v rámci predvolebnej kampane stretli ešte raz v televíznom dueli.Merkelová a Schulz sa stretli pred televíznymi kamerami 3. septembra, pričom malo ísť o jediný takýto duel. Šéf SPD však v utorok večer načrtol možnosť ďalšieho duelu, informovala agentúra DPA.Schulz sa počas utorňajšieho vystúpenia v programe televíznej stanice ZDF vyjadril, že počas prvej a podľa pôvodného zámeru i jedinej debaty s Merkelovou neboli spomenuté mnohé záležitosti, o ktoré sa občania zaujímajú.povedal Schulz.Centrála CDU dnes reagovala, že v nedávnej debate ""Angela Merkelová sa rada zúčastnila na jednom televíznom dueli. Tento formát sa osvedčil a pri tom aj zostáva," uviedli kresťanskí demokrati.V debate z 3. septembra sa Merkelová so Schulzom intenzívne venovali položeným otázkam, ktoré sa týkali predovšetkým migračnej krízy, integrácie prisťahovalcov a politiky voči Turecku. K témam, ako sú digitalizácia, dôchodky, školstvo či sociálne služby, sa nedostali vôbec alebo len okrajovo.Nemecké televízne stanice ARD, ZDF, RTL a SAT.1 už dávnejšie vyjadrili záujem o viac ako len jeden duel medzi Merkelovou a Schulzom. Šéfka CDU to však odmietla.Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra. Schulzova SPD v preferenciách výrazne zaostáva za konzervatívnym blokom CDU/CSU, s ktorým momentálne vládne v tzv. veľkej koalícii.