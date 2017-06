Vedenie ČSSD poprelo správy o chystanom odchode Sobotku z čela strany

Na snímke Bohuslav Sobotka (ČSSD). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 11. júna (TASR) - Vedenie Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) poprelo dnes medializované správy o údajnom chystanom odchode premiéra Bohuslava Sobotku z postu predsedu strany.Nemenovaný zdroj blízky vedeniu ČSSD predtým pre agentúru TASR uviedol, že Sobotka plánuje odstúpiť z postu predsedu strany a že nepôjde do parlamentných volieb ako líder jej kandidátky.Informácie o možnom Sobotkovom odchode z čela strany získal od nemenovaných členov ČSSD aj český denník Právo. Sobotka by však mal - vzhľadom na blížiace sa októbrové parlamentné voľby - naďalej zostať vo funkcií premiéra.O Sobotkovom odchode z postu predsedu strany sa podľa Práva v súčasnosti rokuje v užšom kruhu predstaviteľov ČSSD. So Sobotkom údajne o tejto otázke rokujú podpredsedovia strany Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek, ktorí to však oficiálne odmietli potvrdiť.vyhlásil Milan Chovanec. Špekulácie médií odmietol aj Jiří Zaorálek, ktorý podľa vlastných slov o žiadnych chystaných zmenách vo vedení ČSSD nevie.Samotný Sobotka sa k záležitosti odmietol vyjadriť. Hovorca vlády Martin Ayrer označil medializované informácie za špekulácie zverejnené za účelom zvýšenia politickej nervozity.Podľa servera Novinky.cz Sobotka čelí tlaku niektorých svojich kolegov, aby sa vzdal funkcie predsedu strany i tým pádom aj postu volebného lídra. Časť ČSSD však Sobotku naďalej podporuje, napríklad člen straníckeho vedenia a šéf poslancov Roman Sklenák.