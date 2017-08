Vedenie FC Barcelona potvrdilo angažovanie Dembélého

Mousa Dembele (vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 25. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona potvrdil angažovanie 20-ročného francúzskeho útočníka Ousmaneho Dembélého z Borussie Dortmund. Na svojej oficiálnej stránke v piatok informoval, že zaňho zaplatí 105 miliónov eur, čiastka sa môže zvýšiť o dodatočné bonusy. Dembélé pricestuje do Katalánska v nedeľu, o deň neskôr podstúpi lekársku prehliadku a podpíše zmluvu. Následne ho oficiálne predstavia ako hráča FC Barcelona.Katalánci už dlhšie hľadali náhradu po rekordnom odchode Neymara do Paríža St. Germain. Dembélé bol na zozname potenciálnych posíl, zmenu dresu sa snažil vynútiť, keď bez udania dôvodu vynechal tréning v Dortmunde. Nemecký klub ho za to suspendoval z aktivít prvého tímu. V novom pôsobisku podpíše kontrakt na päť rokov, výkupnú klauzulu v jeho prípade stanovili na 400 miliónov eur.Do Barcelony nedávno prestúpil tiež 29-ročný brazílsky stredopoliar Paulinho z čínskeho Kuang-čou Evergrande. Španielsky vicemajster je na trhu aktívny práve po Neymarovom transfere za 222 miliónov eur.