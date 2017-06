Vedenie FC Barcelona prejavilo záujem o návrat Deulofeua

Gerard Deulofeu (vľavo) v drese Evertonu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 20. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona prejavil záujem o návrat 23-ročného Gerarda Deulofeua.Španielsky útočník je odchovancom slávnej akadémie La Masia, ale v A-tíme "Barcy" si nedokázal vybojovať pevné miesto. V roku 2015 preto odišiel do anglického Evertonu, na začiatku januára 2017 ho klub poslal na hosťovanie do talianskeho AC Miláno. Deulofeu zaznamenal v Serii A štyri presné zásahy v 17 stretnutiach.Nový tréner Barcelony Ernesto Valverde prejavil záujem o návrat odchovanca, podľa zmluvnej klauzuly by sa mohol Deulofeu vrátiť na Nou Camp za dvanásť miliónov eur. Informáciu priniesol denník The Telegraph.