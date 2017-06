Vedenie futbalového Slovana ukončilo kontrakt s Kóňom

Na snímke vľavo Tomáš Kóňa. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Bratislava 28. júna (TASR) - Vedenie fortunaligového klubu ŠK Slovan Bratislava sa dohodlo na rozviazaní zmluvy k 30. júnu so stredopoliarom Tomášom Kóňom. V stredu o tom informoval portál profutbal.sk.Tridsaťtriročný Kóňa s tímom neodcestoval ani do Jerevanu, kde Slovan čaká vo štvrtok úvodný duel 1. predkola EL proti miestnemu Pjuniku. Do Slovana prišiel vo februári po odstúpení Spartaka Myjava z najvyššej súťaže. V uplynulej sezóne odohral celkovo vo Fortuna lige 31 zápasov, z toho 13 v drese "belasých", a strelil štyri góly.V minulosti obliekal aj dresy FK Senica, FC Nitra, Petržalky a českých tímov Sparta Praha a Zlín.