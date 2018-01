Vedenie košickej UNLP odvolalo primára kliniky plastickej chirurgie

UNLP, archívne foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 31. januára (TASR) - Vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura odvolalo primára Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Dôvodom má byť problém s operáciami zahraničných pacientov. O prípade ako prvý informoval Týždenník TREND na svojej webstránke.Podľa neho malo dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaných agentúrou New Look Holiday, ktoré mali platiť násobne vyššie sumy, ako sú uvedené v oficiálnom cenníku kliniky.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková, nemocnica nemá a nikdy nemala podpísanú zmluvu s agentúrou New Look Holiday.povedala pre TASR Stašková s tým, že UNLP Košice podáva v predmetnej veci trestné oznámenie.