Vedenie mäsokombinátu Tauris chce zvýšiť výrobu

Rimavská Sobota 26. júna (TASR) – Zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosti Tauris so sídlom v Rimavskej Sobote z aktuálnych 50.000 ton mäsových výrobkov na minimálne 80.000 ton je jedným z cieľov, ktoré chce tento mäsokombinát dosiahnuť v horizonte dvoch rokov. TASR o tom informoval Milan Fiľo, prezident holdingu Eco-Investment, a. s., do ktorého Tauris patrí.priblížil Fiľo, podľa ktorého je však napriek pozitívnym číslam chybou myslieť si, že v súčasnosti je pri mäse a mäsových výrobkoch možné zarobiť veľké peniaze.zdôraznil.Tauris podľa jeho slov v posledných rokoch prešiel veľmi dynamickým rozvojom v oblasti zmeny produkcie, výrobného cyklu, predaja a nákupu, ako aj v oblasti manažérskej.podotkol Fiľo.Spoločnosť Tauris vznikla v roku 1992 privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel. V roku 2007 sa jej vlastníkom stal holding Eco-Investment, ktorý zároveň vstúpil do ďalších mäsokombinátov a vytvorila sa skupina Tauris Group. V súčasnosti vo všetkých prevádzkach zamestnáva okolo 1500 zamestnancov.