Vedenie NBA oznámilo základné päťky na februárový duel All star

Na snímke uprostred Milan Žiak (Východ), vpravo Nenad Miloševič (Západ) a vľavo Robert Bečarik (Západ) počas All Star zápasu EUROVIA SBL v Bratislave 13. decembra 2014. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

základné zostavy zápasu All star 2016/2017:



Východná konferencia:

Kyrie Irving,

LeBron James (obaja Cleveland Cavaliers),

DeMar DeRozan (Toronto Raptors),

Jimmy Butler (Chicago Bulls),

Jannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)



Západná konferencia:

Stephen Curry,

Kevin Durant (obaja Golden State Warriors),

James Harden (Houston Rockets),

Kawhi Leonard (San Antonio Spurs),

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. januára (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA oznámilo zloženie základných pätiek pre blížiaci sa zápas All star. V prvej formácii Západnej konferencie sa stretnú spoluhráči z Golden State Stephen Curry a Kevin Durant. V základnej zostave Východnej konferencie sa zasa stretnú spoluhráči z tímu úradujúceho šampióna Clevelandu LeBron James a Kyrie Irving.All star víkend je na programe v New Orleans, najsledovanejší duel sa bude hrať 19. februára. O zložení formácií rozhodovali fanúšikovia 50-percentným podielom, samotní hráči a panel novinárov mali 25-percentný podiel. James je najlepším strelcom zápasov All star a bude len piatym basketbalistom, ktorý si v All star stretnutí zahrá už 13-krát. Informovala agentúra AP.