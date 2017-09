Vedenie NÚSCH, z ktorého odchádzajú lekári, má podporu ministra

Na archívnej snímke sú priestory Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vedenie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave má plnú dôveru ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). O aktuálnej situácii v zariadení, ktoré opúšťajú viacerí lekári naraz, sa v utorok (5.9.) informoval aj osobne. Od manažmentu očakáva kroky na riešenie situácie.povedal Drucker.Šéf NÚSCH Mongi Msolly priznal, že ho neteší, že ústav opúšťa skupina vysokoerudovaných lekárov. Náhrada za nich sa podľa jeho slov začala hľadať okamžite, s výpomocou sa ponúkli i ostávajúci zamestnanci. Podľa Druckera by mala byť náhrada za všetkých lekárov.deklaroval Msolly.Najviac zdravotníkov odchádza z oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie, ide o jedno z najdôležitejších pracovísk NÚSCH. K prvému novembru dalo výpoveď dokopy deväť ľudí.Ministerstvo už skôr avizovalo, že odchádzajúci lekári z NÚSCH sú ochotní pracovať v zariadení na čiastočný úväzok aj po prvom novembri, teda v čase, keď ich výpovede nadobudnú platnosť. Dohodol sa s nimi na tom Drucker a vedenie ústavu, ak sa za nich nepodarí do odchodu nájsť náhradu. Takýto krok má zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Drucker koncom augusta označil momentálnu situáciu v NÚSCH za zlyhanie. Naznačil, že za to niekto bude niesť zodpovednosť. Otázkou sa chcel zaoberať neskôr.