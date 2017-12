Vedenie Schalke je nadmieru spokojné s trénerom Tedescom

Na archívnej snímke Domenico Tedesco Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. decembra (TASR) - Vedenie Schalke 04 je nadmieru spokojné s doterajším účinkovaním trénera Domenica Tedesca. Len tridsaťdvaročný nemecko-taliansky kormidelník doviedol svojich zverencov v polovičke sezóny na druhú priečku tabuľky.pochvaľoval si výkonný riaditeľ klubu Christian Heidel.Tedesco odštartoval trénerskú kariéru v roku 2008 v mládežníckych tímoch VfB Stuttgart, od roku 2013 viedol ako hlavný tréner výber do 17 rokov. V sezóne 2016/17 nastúpil ako kormidelník Hoffenheim U19. V marci si ho však povolal do prvého tímu Erzgebirge Aue. Tedesco dokázal vtedy posledný tím tabuľky 2. bundesligy vytiahnuť na 14. miesto a odvrátil zostup.Aj keď to bola dovtedy jeho jediná skúsenosť s trénovaním dospelých, okamžite po ňom siahlo Schalke a v júni 2017 s ním podpísalo dvojročný kontrakt. Jeho zverenci sú po polovičke sezóny na druhej priečke, aj keď na suverénny Bayern Mníchov strácajú už 11 bodov. Vlani pritom Schalke patrila v rovnakom období až 10. priečka, ktorá mu nakoniec zostala aj na konci.uviedol Heidel pre agentúru dpa.Schalke stále nevzdáva boj o stredopoliara Leona Goretzku a napriek záujmu najlepších európskych klubov verí, že s ním predĺži kontrakt.dodal Heidel.