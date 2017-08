Vedenie španielskej ligy zamietlo platbu za Neymara

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 3. augusta (TASR) - Vedenie španielskej futbalovej ligy (LFP) zamietlo platbu za Brazílčana Neymara, ktorý by mal prestúpiť z Barcelony do Paríža St. Germain za 222 miliónov eur.Podľa agentúry dpa do sídla organizácie v Madride prišli vo štvrtok dvaja muži v snahe zaplatiť výkupnú klauzulu, no predstavitelia LFP šek neprijali. Neymar sa v prípade, že sa transfer zrealizuje, stane najdrahším hráčom planéty.