Vedenie St. Etienne začalo rokovať s americkými investormi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Etienne 16. mája (TASR) - Vedenie 10-násobného francúzskeho futbalového majstra AS St. Etienne začalo exkluzívne rokovať s americkými investormi o možnom predaji klubu. Jeho súčasní majitelia Bernard Caiazzo a Roland Romeyer sa stretli s predstaviteľmi spoločnosti PEAK6 Investments.Tá už má svoj podiel v talianskom klube AS Rím i v anglickom FC Bournemouth a je väčšinový vlastník írskeho Dundalku. Ak príde k dohode, St. Etienne bude po Olympique Marseille druhým klubom Ligue 1, ktorý sa dostane do amerických rúk. Informovala o tom agentúra AP. Podľa denníka L'Equipe by k uzavretiu transakcie mohlo prísť v priebehu desiatich dní.