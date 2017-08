Vedenie švajčiarskeho hotela podozrievajú z antisemitizmu

Foto: TASR Foto: TASR

Ženeva/Tel Aviv 15. augusta (TASR) - Izrael žiada oficiálne ospravedlnenie od jedného z hotelov vo Švajčiarsku, ktorý šikanoval svojich hostí židovského vierovyznania.Ako informoval denník The Times of Israel, vedenie apartmánového hotela Aparthaus Paradies v dedine Arosa vo švajčiarskych Alpách dalo zhotoviť plagáty, ktorými výlučne hosťom židovského vierovyznania pripomínal, že pred vstupom do bazéna sa musia osprchovať.Táto výzva, ktorú vedenie hotela adresovalo len židom, vyvolala na sociálnych sieťach veľmi živú polemiku.Spomínaný apartmánový hotel pritom židovských hostí - vrátane ultraortodoxných - ubytúva už celé roky. Prichádzajú tam najmä z Británie, Spojených štátov, ale aj Izraela.Švajčiarska tlač dnes napísala, že cieľom výzvy vedenia hotela bolo pripomenúť hosťom hygienické pravidlá pri využívaní bazéna. Na židov sa zameralo v dôsledku sťažností iných hostí na dve židovské dievčatá, ktoré vstúpili do bazéna bez osprchovania. Manažment pohrozil, že v prípade nerešpektovania hygienických pravidiel bude nasledovať zákaz využívania bazéna pre narušiteľov.Ďalší, židovských veriacich poburujúci plagát sa objavil na chladničke, ktorú im vedenie hotela poskytlo na skladovanie kóšer potravín. Na prístup do nej im však vyhradilo len dve hodiny denne: od 10.00 h do 11.00 h a od 16.30 h do 17.30 h. Svoje konanie manažment vysvetlil tým, že hoteloví hostia "iste chápu, že náš tím nemôže byť v práci vyrušovaný kedykoľvek".Po tom, ako sa fotografie oboch oznámení ocitli na sociálnych sieťach a vyvolali tam búrlivú reakciu, sa do prípadu vložila aj námestníčka ministra zahraničných vecí Cipi Hotovelyová, ktorá ich označila zaa žiadala oficiálne ospravedlnenie.Riaditeľka hotela sa pre švajčiarsky denník Blick vyjadrila, že po polemike oznámenia odstránili. Dodala, že v žiadnom prípade nešlo o prejav antisemitizmu. Uznala však, že výzvu ohľadom rešpektovania hygienických pravidiel pred vstupom do bazéna mohla adresovať radšej všeobecne, všetkým hosťom.Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí dnes vo svojom vyhlásení zopakovalo, že Švajčiarsko odsudzuje prejavy rasizmu, antisemitizmu a akejkoľvek diskriminácie.Centrum Simona Wiesenthala sa obrátilo na švajčiarsku ministerku spravodlivosti Simonettu Sommarugovú, aby nariadila zatvoriť inkriminovaný hotel a potrestať jeho vedenie. Apelovalo aj na internetový rezervačný systém Booking.com, aby stiahol zo svojej ponuky Aparthaus Paradies v Arose. Židovskú komunitu zasa Wiesenthalovo centrum vyzvalo, aby si tento "hrozný hotel zapísali na čiernu listinu".