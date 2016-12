Vedúci ekonomický index Japonska vzrástol v októbri na ročné maximum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 26. decembra (TASR) - Vedúci ekonomický index Japonska, ktorý predpovedá vývoj ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch, vzrástol v októbri v menšej miere, než sa očakávalo, jeho hodnota však napriek tomu dosiahla takmer ročné maximum. Ukázali to dnes zverejnené konečné údaje japonskej vlády.Index vedúcich ekonomických ukazovateľov sa zvýšil v októbri na 100,8 bodu zo septembrovej hodnoty 100 bodov. To je o niečo menej, než ukazoval predbežný odhad na úrovni 101 bodov, stále je to však najvyššia hodnota od novembra 2015.K 11-mesačnému maximu prispel najmä index súčasnej ekonomickej situácie, ktorý vzrástol na 113,5 bodu zo septembrovej úrovne 112,5 bodu. V porovnaní s predbežným odhadom bol však revidovaný smerom nadol, keďže predbežný odhad poukazoval na zvýšenie indexu na 113,9 bodu.Na druhej strane, index sledujúci predchádzajúcu ekonomickú aktivitu zaznamenal pokles. Zo septembrovej úrovne 113,9 bodu klesol na 113,2 bodu. To je o niečo výraznejší pokles, než ukazoval predbežný odhad, ktorý tento index stanovil na úrovni 113,3 bodu.