Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v marci v raste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. apríla (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA (LEI) zaznamenal minulý mesiac ďalší rast, tempo jeho rastu sa však v porovnaní s februárom spomalilo. Napriek tomu, aj tento výsledok znamená, že ekonomika USA by mala v nasledujúcom období pokračovať v raste. Uviedol to tento týždeň inštitút Conference Board.Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol v marci o 0,3 % po nahor revidovanom februárovom raste o 0,7 %. Aj keď sa tempo rastu spomalilo, výsledok je v súlade s očakávaniami a navyše, podľa Atamana Ozyildirima z Conference Board signalizuje pokračovanie solídneho rastu americkej ekonomiky do konca tohto roka.Ozyildirim uviedol, že viaceré čiastkové komponenty vedúceho indexu pokračujú v podpore ekonomiky. Z 10 komponentov, ktoré LEI tvoria, sa pod marcový vývoj pozitívne podpísalo celkovo šesť komponentov. Medzi ne patrili napríklad nové objednávky vo výrobnom sektore či počet vydaných stavebných povolení.Na druhej strane, ku komponentom, ktoré sa pod vývoj v minulom mesiaci podpísali negatívne, patrili komponenty trhu práce. Ako uviedol Ozyildirim, ekonómovia ich preto budú v nasledujúcich mesiacoch sledovať.