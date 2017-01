Vek odchodu do starobného dôchodku sa predlžuje o 76 dní

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 5. januára (TASR) - Od 1. januára tohto roka dochádza k zmene odchodu do starobného dôchodku. Dôchodkový vek sa zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Vyplýva to z Opatrenia rezortu práce, ktoré nadobudlo účinnosť začiatkom tohto roka.Zmena sa týka ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954. Ako uviedla Sociálna poisťovňa (SP), výnimkou sú tí poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo služby v I. alebo II. kategórii funkcií. Do prvej pracovnej kategórie patria ľudia, ktorí napríklad pracovali v baníctve. Prvá alebo druhá kategória funkcií sa týka policajtov a vojakov.Posun dôchodkového veku na príslušný kalendárny rok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.Uľahčiť výpočet dôchodkového veku má občanom kalkulačka, ktorú pre nich pripravila SP na svojej webovej stránke. Predĺženie veku odchodu do dôchodku sa vypočíta každý rok v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života, ktorá je spoločná pre mužov a ženy zverejnenou Štatistickým úradom SR. "Posun dôchodkového veku pre rok 2018 bude známy do konca októbra 2017," uviedla SP.