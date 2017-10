Veľa sestier pracuje v dôchodkovom veku, výnimkou nie sú ani 70-ročné

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 10. októbra (TASR) – Nemálo slovenských sestier pracuje v dôchodkovom veku. Viac ako sto z nich má už minimálne 71 rokov, 2800 sestier je vo veku 61 až 70 rokov. Vyplýva to z tohtoročných dát Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá podporuje návrh odborového združenia (OZ) KOVO pre vytvorenie podmienok na skorší odchod do dôchodku. V SKSaPA je registrovaných takmer 42.000 sestier a pôrodných asistentiek.povedal pre TASR Milan Laurinc, člen Rady a Prezídia SKSaPA. Označil za neprijateľné, aby saKomora na vysoký vek sestier neupozorňuje prvýkrát. Napríklad pred rokmi žiadala vládu cez petíciu o prehodnotenie skoršieho odchodu sestier a pôrodných asistentiek do dôchodku.Najviac sestier pracuje na Slovensku vo veku 41 až 50 rokov, je ich viac 14.600, vyplýva z údajov SKSaPA. Päťdesiatjeden až 60 rokov má viac ako 11.500 sestier, vo veku 31 až 40 rokov je zamestnaných 9600 sestier, 21 až 30 rokov má takmer 3000 sestier.OZ KOVO už spustilo petíciu za skorší odchod do dôchodku. Túto myšlienku podporujú zo zdravotníctva okrem SKSaPA aj sesterské či lekárske odbory. OZ KOVO pripravilo na sobotu 14. októbra v Bratislave pochod a zhromaždenie, ktorým chce bojovať za zmenu podmienok.Zväz navrhuje, aby bola zákonom stanovená maximálna hranica veku odchodu do starobného dôchodku na 64 rokov. Tiež navrhuje umožniť skorší odchod do dôchodku aj pri náročnejších pracovných pozíciách tak, aby im to nespôsobilo krátenie dôchodcovskej dávky.Od prvého januára došlo na Slovensku k zmenám týkajúcim sa dôchodkového veku. Zákonný dôchodkový vek 62 rokov sa bude každoročne meniť v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku na Slovensku nie je pevne stanovená.V roku 2017 sa dôchodkový vek predĺžil o 76 dní, v roku 2018 by sa mal predlžovať o ďalších 63 dní. Ľudia, ktorí pôjdu do dôchodku v roku 2018, budú môcť o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní.