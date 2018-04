Velez-Zuzulová a Volko sú novými ambasádormi projektu Stars for Stars

Na snímke zľava nová ambasádorka projektu Stars for Stars Veronika Velez Zuzulová, mladé športové talenty tenistka Viktória Kužmová, fitneska Kristína Juricová a ambasádor projektu Zdeno Cíger počas tlačovej konferencie 27. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 27. apríla (TASR) - Novými ambasádormi projektu Stars for Stars sa v tomto roku stali slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko a dlhoročná reprezentantka v alpskom lyžovaní Veronika Velez-Zuzulová, ktorá nedávno ukončila športovú kariéru. Obaja sa rozhodli podporiť myšlienku nadácie, ktorá pomáha mladým a talentovaným športovcom v ich ceste za úspechmi.povedal na adresu nových ambasádorov na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave Miroslav Masarčin, projektový manažér Stars for Stars.Nadácia podporuje napríklad tenistov Viktóriu Kužmovú, Damiana Brnu, lyžiara Tomáša Košíka, fitnesku Kristínu Juricovú, biatlonistu Miroslava Pavláka, bedmintonistu Mateja Hliničana, vodnú slalomárku Soňu Stanovskú alebo Hokejovú akadémiu Zdena Cígera.uviedol Masarčin.Už niekoľko rokov úspešne funguje projekt Hokejovej akadémie Zdena Cígera, ktorá pomáha talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín.povedal Cíger, jeden z ambasádorov projektu Stars For Stars.Nadácia takisto uvádza od mája nový reklamný spot v hlavnej úlohe s Kristínou Juricovou, vicemajsterkou sveta vo fitnese žien, majsterkou Európy a juniorskou majsterkou sveta a Európy.prezradila Juricová. Úspešnou členkou projektu je tenistka Viktória Kužmová, najnovšie bola líderkou slovenského družstva v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku. Kužmová podala v Minsku heroický výkon, vo dvojhrách získala dva body, no na triumf nad domácimi favoritkami to nestačilo.vyznala sa 19-ročná tenistka, ktorá atakuje prvú stovku rebríčka WTA.