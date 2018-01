Veliteľ armády USA: Bojovníkov IS dobite lopatou, ak sa nevzdajú

Na archívnej snímke John Troxell Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Washington 11. januára (TASR) - Vysoko postavený predstaviteľ americkej armády vzbudil pozornosť výzvou, aby bojovníci tzv. Islamského štátu (IS), ktorí sa nevzdajú, boli buď zabití strelou do hlavy, alebo ubití na smrť.Veliaci poddôstojník John Troxell, ktorý je členom tímu poradcov náčelníka zboru náčelníkov štábov americkej armády generála Joea Dunforda, zverejnil svoju výzvu v stredu najskôr na Twitteri.napísal Troxell. Ak sa džihádisti vzdajú, budú mať riadny proces. V opačnom prípade budú voči nim Spojené štáty postupovať bez zľutovania a čaká ich istá smrť, varoval.V podrobnejšom príspevku na Facebooku Troxell konštatoval, že ak sa príslušníci IS vzdajú, pôjdu do väzenskej cely, dostanú jedlo, ležadlo a spravodlivý proces.pohrozil Troxell.Jeho príspevky vyvolali živú diskusiu; v komentároch sa objavovala kritika i rozhorčenie, ale prevládali reakcie prvého druhu.napísal jeden používateľ Facebooku.