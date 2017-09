Veliteľ indickej armády pripúšťa vojnové hrozby od Číny a Pakistanu

a snímke pakistanskí príslušníci letectva pochodujú počas osláv Dňa obrany v Karáči 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP a snímke pakistanskí príslušníci letectva pochodujú počas osláv Dňa obrany v Karáči 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 7. septembra (TASR) - Veliteľ indickej armády v stredu vyhlásil, že jeho krajina by mala byť pripravená na vojnu na dvoch frontoch; s Čínou, ktorá napína svoje svaly, a s dlhoročným rivalom Pakistanom, s ktorým je malá nádej na zmierenie.Generál Bipin Rawat sa odvolával na nedávny desať týždňov trvajúci vyhrotený spor s čínskou armádou v Himalájach, ktorý sa skončil minulý týždeň. Uviedol, že situácia by mohla postupne prerásť do väčšieho konfliktu na indickej severnej hranici. Podľa Rawata by mohol takúto situáciu využiť Pakistan.Tlačová agentúra The Press Trust of India citovala generálove vyhlásenia na seminári organizovanom Centrom štúdií o pozemnej vojne, think-tanku so sídlom v Naí Dillí.Agentúra AP pripomína, že India viedla vojnu s Čínou v roku 1962 a od roku 1947 tri vojny s Pakistanom, z toho dve o kontrolu nad Kašmírom.