Velitelia Islamského štátu utekajú zo Sýrie do Turecka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 19. októbra (TASR) - Niekoľko veliteľov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) prekĺzlo zo Sýrie do susedného Turecka v čase, keď jednotky džihádistov zažívajú v arabskej krajine bojové porážky. Informovalo o tom vo štvrtok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Z bývalých bášt Islamského štátu v Sýrii, teda z miest Rakka a Dajr az-Zaur, ušiel cez hranicu do Turecka za posledných niekoľko týždňov nekonkretizovaný počet vplyvných sýrskych a zahraničných militantov.Títo velitelia si zaisťujú úspešný útek do Turecka pomocou pašerákov, za úplatok v rozsahu od 20.000 do 30.000 dolárov. Utekajú z oblastí v pohraničnej sýrskej provincii Aleppo, ktoré ovládajú povstalci podporovaní Tureckom. Oznámilo to SOHR, ale podrobnosti neuviedlo.Ankara zatiaľ na správu nereagovala, napísala tlačová agentúra DPA.Sýrske demokratické sily (SDF), jednotky podporované Spojenými štátmi, v utorok 17. októbra vyhlásili, že Rakku na severovýchode Sýrie úplne dobyli.SDF a sýrski vládni vojaci medzitým uskutočňujú vlastné bojové operácie zamerané vyhnanie Islamského štátu z mesta Dajr az-Zaur.Medzitým prebiehajú v Rakke prípravy na piatkovú slávnostnú ceremóniu, na ktorej oficiálne oznámia oslobodenie mesta od IS. To bolo faktickým hlavným mestom samozvaného kalifátu militantnej organizácie Islamský štát.Na ceremónii sa zúčastní aj saudskoarabský vládny predstaviteľ Sámir Sabhán. Už do Rakky pricestoval a diskutoval s mestskou radou o úlohe kráľovstva, bohatého na ropu, pri prestavbe mesta.Saudská Arábia sa zúčastňuje vojenskej operácie vzdušných síl, vedených Spojenými štátmi, ktoré bojujú proti IS v Sýrii.