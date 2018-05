Veliteľom útočníkov na chrám v Groznom bol ingušský islamista

Ilustračná símka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Groznyj/Moskva 21. mája (TASR) - Vodcom skupiny páchateľov, ktorí v sobotu zaútočili na pravoslávny chrám v čečenskej metropole Groznyj, bol Achmed Cečojev. Podľa vyšetrovateľov sa nedávno pridal k islamistickým radikálom a bol zrejme aj príslušníkom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá je v Rusku zakázaná. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Denník Kommersant počas víkendu spresnil, že členmi komanda boli traja Čečenci - bratia Amir a Ali Junusovovci a Mikail Elisultanov. Velil im Cečojev, ktorý bol občanom Ingušskej republiky susediacej s Čečenskom.Echo Moskvy dodalo, že Cečojev bol bezpečnostným zložkám na Kaukaze známy - podľa neoverených správ bol členom ozbrojenej formácie, ktorá má na svedomí vraždu tajomníka ingušskej bezpečnostnej rady Achmeda Kotijeva i teroristický útok počas pohrebu príslušníka polícia, ktorý si vyžiadal životy ďalších ôsmich policajtov.Vodcom tejto formácie bol Artur Getagažov, známy ako, ktorý svojho času prisahal vernosť IS. Gategažov prišiel o život prišiel v roku 2014 pri operácii zložiek ruskej Federálnej bezpečnostnej služby v regióne.K zodpovednosti za sobotňajší útok v Groznom sa prihlásil IS. Čečenský líder Ramzan Kadyrov to však spochybnil, keď vyhlásil, že IS chce svojím priznaním vyvolať len záujem médií.Útok na pravoslávny chrám v Groznom si vyžiadal životy dvoch policajtov a jedného veriaceho. Komandu útočníkov sa nepodarilo dostať do chrámu, kde sa konala bohoslužba. Privolaní príslušníci bezpečnostných zložiek zastrelili útočníkov na nádvorí chrámu. Útočníci mali pri sebe niekoľko strelných zbraní a zápalných fliaš, informovala agentúra Interfax, ktorá dodala, že jednu z obetí zatiaľ neidentifikovali. Keďže podľa predstaveného chrámu nepatril k farníkom, je možné, že ide o piateho člena komanda.